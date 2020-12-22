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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 11:51
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Eksik Galatasaray Göztepe'yi yenmesini bildi

Eksik Galatasaray Göztepe'yi yenmesini bildi

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Süper Lig'in 14. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Göztepe'yi 3-1'lik skorla devirdi.

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4'te Emre Kılınç, 12'de Arda Turan ve 62'de Sofiane Feghouli kaydetti.

Göztepe'nin golünü 14'te Soner Aydoğdu attı.

Ligde son 4 maçında 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 26'ya çıkardı.

Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe ise 18 puanda kaldı.

FATİH TERİM CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDE

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı.

Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı.

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