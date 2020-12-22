Eksik Galatasaray Göztepe'yi yenmesini bildi

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı'ndaki maçı evsahibi ekip 3-1 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 4'te Emre Kılınç, 12'de Arda Turan ve 62'de Sofiane Feghouli kaydetti.
Göztepe'nin golünü 14'te Soner Aydoğdu attı.
Ligde son 4 maçında 3. galibiyetini alan Galatasaray, puanını 26'ya çıkardı.
Ligde üst üste 3. yenilgisini alan Göztepe ise 18 puanda kaldı.
FATİH TERİM CEZASI NEDENİYLE TRİBÜNDE
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) tedbirli sevk edildiği için takımının başında sahaya çıkamadı.
Fatih Karagümrük müsabakasında kırmızı kart gören Fatih Terim, tedbir kararı sebebiyle yedek kulübesi ve soyunma odasına giremedi. Karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın başında yardımcı antrenörlerden Levent Şahin görev yaptı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 14. haftasında Göztepe'yi konuk eden Galatasaray'da 13. haftada oynanan Fatih Karagümrük müsabakasının ilk 11'ine göre 4 değişikliğe gidildi.
Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.
Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Göztepe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı; karşılaşmayı ve aldıkları galibiyeti değerlendirdi.
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.