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  3. Ekpe Udoh, Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks'a transfer oldu

Ekpe Udoh, Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks'a transfer oldu

Ekpe Udoh, Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks'a transfer oldu

NBA'de Utah Jazz ile olan kontratı sona eren Ekpe Udoh'un gelecek sezon nerede oynayacağı belli oldu.

32 yaşındaki basketbolcu, Çin Ligi ekiplerinden Bejing Ducks ile 1 sezonluk sözleşme imzaladı.

Yıldız oyuncu, bu sözleşmeyle adını Çin Ligi'nin en pahalı oyuncuları arasına yazdırdı.

2015-2017 yıllarında Fenerbahçe forması giyen Udoh, sarı-lacivertlilerin Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nde şampiyon olmasında da önemli rol oynamıştı.

Transfer döneminde Avrupa'dan birçok takımla adı anılan Udoh, istediği rakamı alamaması ve Fenerbahçe'nin de Lauvergne'i takımda tutması sonucunda Çin'den gelen teklifi kabul etti.

(TRT Spor)

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