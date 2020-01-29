'Ekip harika'

F.BAHÇE’NİN limit aşımı nedeniyle satışa çıkarmayı düşündüğü Max Kruse, Fenerbahçe’den ayrılacağı iddialarına cevap verdi.

AKŞAM

Alman futbolcu, “Çok şey başarmak istediğim, harika bir ekibimiz var. Ayrılmayı düşünmüyorum” dedi. 31 yaşındaki oyuncunun kulübü ile 2022 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor. Kruse, 16 maçta 4 gol, 7 asistlik performans sergiledi.