Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'u istiyor

Bundesliga ekibinin kesinlikle forvet transferi yapacağı ve Everton'da gözden düşen Milli futbolcu Cenk Tosun'un da adaylar arasında ilk sırada yer aldığı belirtildi.
''APTALCA BİR ŞEY YAPMAYACAĞIZ''
Eintracht Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, transfer hakkında konuşurken ''Transfer için harcayabileceğimiz 10 milyon euro var. Evet satışlardan sonra paramız oldu ama bunu aptalca kullanmayacağız. Bir transfere 20 milyon euro harcamayacağız.'' dedi.
CENK TOSUN'UN 8 SENE ÖNCE ÜZÜNTÜSÜ
Öte yandan Almanya'nın Fusball sitesi, Eintracht Frankfurt'un önceliğinin Cenk Tosun olduğunu belirtirken Türk yıldızın 8 sene önce Gaziantepspor'a transfer olurken söylediği sözleri hatırlattı. Frankfurt altyapısından yetişen Cenk, takımdan ayrılırken ''Takımımla birlikte bir daha Frankfurt Arena'da oynayamayacak olmak çok canımı acıtıyor.'' sözlerini kullanmıştı.
EVERTON'DA 4. SIRAYA KADAR DÜŞTÜ
Everton'da forvet sıralamasında 4. sıraya kadar düşen 28 yaşındaki futbolcu için Everton'ın da satmaya sıcak baktığı biliniyor. Premier Lig'de transfer sezonunun kapanmasıyla birlikte Everton'ın da Cenk için indirime gideceği konuşuluyor.
İngiliz ekibi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunan Cenk Tosun, Frankfurt'ta U17, U19 ve A takımda forma giymiş ardından Türkiye'ye transfer olmuştu.
(Sporx)
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille'in Trabzonspor'dan transfer ettiği Yusuf Yazıcı, Nantes'ı 2-1 yendikleri karşılaşmada yeni takımının formasını ilk kez giydi.
Yeni sezon öncesi forvetleri Luka Jovic'i 60 milyon euroya Real Madrid'e, Sebastian Haller'i ise 40 milyon euroya West Ham'a satan Eintracht Frankfurt, eski futbolcusu Cenk Tosun'a yöneldi.
Premier Lig'in ilk haftasında Leicester City ile Wolverhampton, King Power Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maç, başladığı gibi 0-0 sona erdi.
Monaco, 20 milyon Euro + Rony Lopes karşılığında Sevilla'nın Fransız golcüsü Wissam Ben Yedder'i kadrosuna katıyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Fiorentina'yla bu akşam oynayacakları hazırlık maçı öncesinde düzenlediği basın toplantısında bir gün yeniden İtalya'ya dönebileceğini söyledi.
Beşiktaş'ın sürpriz bir şekilde forvet listesine giren Polonyalı golcü Kamil Wilczek'in bonservis ücreti belli oldu.
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Portekizli yıldız Quaresma ile özel olarak yaptığı görüşmede oyuncusuna güvendiğini dile getirdi.