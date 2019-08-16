Eintracht Frankfurt, Cenk Tosun için nabız yokluyor

Cenk Tosun'un, Everton'daki geleceği belirsizliğini koruyor. Alman basını, milli futbolcu ile eski kulübü Eintracht Frankfurt'un ilgilendiğini iddia etti.
Forvet bölgesinde sorun yaşayan kırmızı-beyazlılar, 28 yaşındaki golcü için ilerleyen günlerde Everton'ın kapısını çalacak.
Frankfurt'un bu transferi istemesindeki asıl nedenin ise hem Bundesliga'da hem de UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olması gösterildi.
Futbolculuk kariyerine Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun, sırasıyla ülkemizde Gaziantepspor ve Beşiktaş formaları giydi.
28 yaşındaki golcü, 2018 yılında ise Beşiktaş'tan rekor ücretle Everton'ın yolunu tutmuştu.
İngiliz kulübü ile 43 maça çıkan milli futbolcu, 9 kez fileleri havalandırdı.
(AA)
Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'ı yoklamaya devam eden Lecce'de forma numaraları belli oldu.
Alman basını, Eintracht Frankfurt'un Premier Lig ekibi Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun için nabız yokladığını yazdı.
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