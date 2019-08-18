Eintracht Frankfurt, Bas Dost ile her konuda anlaştı

Luka Jovic ve Sebastian Haller ile yollarını ayıran Eintracht Frankfurt, yeni forvetine sonunda ulaşıyor. Alman ekibi, Sporting Lizbon'un Hollandalı golcüsü Bas Dost ile her konuda anlaştı.

Bas Dost, kulübü Sporting Lizbon'un Braga ile oynayacağı lig maçının kadrosuna alınmazken transfer görüşmesi yapmak için Almanya'ya gideceği belirtildi.

Alman basını da transferin büyük ölçüde bittiğini söylerken Portekiz'den A Bola ise transfer ücretinin 9 milyon euro olduğunu belirtti. Frankfurt Sportif Direktörü Fredi Bobic, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada forvet transferi için 10 milyon euro ayırdıklarını söylemişti.

CENK TOSUN'U DA İSTİYORLARDI

Eintracht Frankfurt, Everton'dan Milli futbolcu Cenk Tosun'u da listesine almıştı. Cenk'in de altyapısından yetiştiği Frankfurt'a dönmeye sıcak baktığı iddia ediliyordu. Bas Dost transferinin ardından Cenk'in durumu ise belirsizliğini koruyor.

(Sporx)