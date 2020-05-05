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aksam.com.tr
  • 05 Mayıs 2020 Salı 16:15
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  • 05 Mayıs 2020 Salı 16:15

Eibar'da futbolcular idmanların başlamasına isyan etti: Korkuyoruz

Eibar'da futbolcular idmanların başlamasına isyan etti: Korkuyoruz

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İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Eibar'ın futbolcuları ve teknik heyeti tarafından yapılan ortak açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının devam ettiği bir ortamda antrenmanlara başlanması yönünde alınan karar eleştirildi.

Eibar'da futbolcular ve teknik heyet, La Liga'da takımların bu hafta içinde antrenmanlara başlayacak olmasıyla ilgili "korkuyoruz" açıklamasında bulundu.

Antrenmanlarda, sosyal mesafe başta olmak üzere Kovid-19'a karşı uzmanların verdiği tüm tavsiyeleri yerine getirememekten "korktuklarını" vurgulayan Eibar takımı, "En çok sevdiğimiz işi yaparken, birbirimize hastalık bulaştırabilecek olmamız, hatta bunu ailemize ve ardaşlarımıza taşıyıp, salgının yeniden büyümesine ve toplum için korkunç sonuçlar doğuracak bir duruma getirebilecek olmamız bizi endişelendiriyor." ifadelerini kullandı.

"Futbol oynadığımız her dakikadan, yaptığımız antrenmanlardan zevk aldığımız için ayrıcalıklıyız ve bu yüzden futbol oynamak istiyoruz ama futbolcudan önce insanız." diyen Eibarlı futbolcular, ülkedeki mevcut sağlık durumunun, toplumun büyük bölümü gibi kendilerini de endişelendirdiğini kaydetti.

"Birçok insanın ekonomik durumlarından dolayı mevcut şartlara rağmen ve hiçbir garanti verilmeden işlerine döndüğünün farkında olduklarını" belirten Eibarlı futbolcular, "Herkes için öncelik sağlık olmalıdır ve bu fikrin sadece kelimelerle değil gerçeklerle de örtüşme zamanı gelmiştir. Sadece bu şekilde, lige geri dönmek mantıklı olacaktır. Garanti istiyoruz ve sorumluluk talep ediyoruz." çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca, "futbolun taraflar olmadan anlamını yitireceği" görüşü savunularak, "Taraftarlarımız gibi bizim için de futbolsuz bir hayat boş." denildi.

İspanya'da 1.ve 2. ligdeki kulüplerin bağlı olduğu La Liga kurumu, Sağlık Bakanlığı'ndan alınan onay sonrasında Kovid-19 testlerini hafta içinde tamamlayacak takımların bu hafta tesislerde antrenmanlara başlayabileceğini duyurmuştu.

Futbolcuların ilk bireysel daha sonra da takım halinde antrenman yapmaları, liglerde kalan maçların oynanmasına ise haziran ayında başlanması öngörülüyor.

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