'Eğer lig oynanmazsa kupayı isteriz'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, ligin yeniden başlamasını iple çektiklerini söyledi. Koronavirüs konusunda ülkemizin son 4-5 günde büyük bir gelişme sağladığını belirten Doğan, "Bu da her şeyin planlandığı gibi ilerlediğinin göstergesi. İnşallah ligler de planlandığı gibi 12 Haziran'da başlayacak." dedi.

Bordo-mavili yönetici, "Maçlar yüzde 99 seyircisiz oynanacak. Gönül ister ki seyircimizle birlikte oynayalım, onlarla birlikte şampiyonluk heyecanı yaşayalım ama her şeyden önce sağlık" ifadesini kullandı.

BİZİM HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Ligin kalan 8 haftalık bölümündeki hedefleri için de konuşan Ertuğrul Doğan sözlerine şöyle devam etti: "Hedefimiz şampiyonluk. Bunun için de kalan 8 haftalık bölümde herkes elinden geleni yapacaktır. Gönül ister ki seyircimizle birlikte oynayalım ama önce sağlık gelir. Bilim Kurulu'nun kararı önemli. Tehdit oluşturacak bir durum varsa seyircisiz oynanmalı."

LİG OYNANMAZSA EMEĞİMİZ YOK SAYILAMAZ

Allah göstermesin kötü düşünmek istemiyoruz ama durum kötüye giderse lig oynanmayacak gibi bir durum oluşursa o zaman kimse kusura bakmasın 'Burada bir emek var. Bunun yok sayılması gibi bir durum söz konusu olamaz.' " ifadelerini kullandı. (Sabah)