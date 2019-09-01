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  3. Ege derbisinde her şey var gol yok

Ege derbisinde her şey var gol yok

Ege derbisinde her şey var gol yok

Süper Lig'de 3. hafta maçında Göztepe ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi.

Mücadelenin Denizlispor'un Hugo Rodallega'nın kaydettiği gol, VAR incelemesi sonrasu faul gerekçesiyle iptal edildi ve devreye 0-0'lık skorla girildi.

Denizlispor, 73. dakikada Tiago Lopes'in gördüğü kırmızı kartla sahada 10 kişi kaldı. Göztepe'de 75. dakikada Soner Aydoğdu penaltı atışından yararlanamadı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Göztepe ile Denizlispor 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Denizlispor'un puanı 7'ye yükseldi. Göztepe ise ilk puanını aldı.

Ligin 4. haftasında Göztepe, Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak. Denizlispor ise Konyaspor'u konuk edecek.

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