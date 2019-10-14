Ege Bölgesi Beşiktaş Dernekleri: Ahmet Nur Çebi'yi destekleyeceğiz

Dernekler aldıkları kararı “Biz aşağıdaki adı geçen Ege Bölgesi Beşiktaş Dernekleri olarak 20 Ekim 2019 tarihinde yapılacak olan kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul toplantısında hiçbir menfaat beklemeden kayıtsız, şartsız başkan adayı olarak Sayın Ahmet Nur Çebi’yi destekleyeceğiz” açıklamasıyla duyurdu.

Destek veren dernekler şunlar: Aydın, Bodrum, Denizli, Buldan, Fethiye, Kemalpaşa, Manisa, Marmaris, Ödemiş, Söke, Torbalı, Uşak, Afyon, Ege İşadamları Derneği, Kaş, Kütahya, Gediz, Salihli.

(Star)