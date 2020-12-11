Efsaneyi kaybettik

AKŞAM

BİR süredir koronavirüs tedavisi gören FIFA kokartlı eski hakemlerimizden İhsan Türe, 74 yaşında hayatını kaybetti.

Eskişehir doğumlu olan Türe, uzun yıllar Süper Lig’de ve Avrupa Kupaları’nda görev yaptı, uluslararası maçlarda ülkemizi temsil etti. Türe, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yapılan törenin ardından toprağa verildi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da vefat eden eski FIFA kokartlı hakem İhsan Türe için taziye mesajı yayımladı.

