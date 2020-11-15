Efsanevi İngiliz kaleci Ray Clemence, hayatını kaybetti

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, uzun bir süredir kanser tedavisi gören Clemence'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.
İngiltere Milli Takımı ile 61 maça çıkan Clemence,1967-1981 yıllarında Liverpool'da oynamış ve daha sonra transfer olduğu Tottenham'da 1987'de futbolu bırakmıştı.
Clemence, kariyeri boyunca 5 Premier Lig şampiyonluğu ile 3'er Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Kupası kazanmıştı.
Süper Lig'e verilen milli arada Fenerbahçe, hazırlık maçında karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kaldı.
Sezon başında yaptığı transferlerle adeta gövde gösterisi yapan Fenerbahçe, ocak ayında da adından sıkça söz ettirecek gibi. Sarı-Lacivertlilerin sportif direktörü Emre Belözoğlu, teknik direktör Erol Bulut'un transferini istediği eski öğrencisi Anastasios Bakasetas için devre arasında bir kez daha harekete geçiyor. Fenerbahçe'nin tüm şartları zorlayacağı öğrenilirken transferin bu kez bitmesi bekleniyor.
Kariyerinde Liverpool ve Tottenham formaları giyen eski İngiliz kaleci Ray Clemence, 72 yaşında hayatını kaybetti.
Formula 1 Türkiye Grand Prix'sini kazanarak 7. şampiyonluğunu ilan eden Mercedes'in Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, hayallerinin çok ötesinde bir şey başardığını belirtti.
Devre arasında 10 numara takviyesi yapması beklenen Trabzonspor, Galatasaray'ın da gündeminde olan Yunus Mallı'ya kancayı taktı. Abdullah Avcı'nın da onay verdiği 28 yaşındaki milli futbolcunun Wolfsburg ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
Fenerbahçe, maaş zammı konusunda Beşiktaş'la bir türlü anlaşamayan milli futbolcu Dorukhan Toköz transferini sezon sonunu beklemeden devre arasında bitirmek için hamle yapmaya hazırlanıyor.