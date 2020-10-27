Efsane tenisçi Rafa Nadal, Balearic Golf Şampiyonası'nda 6. oldu

SPOR GÜNDEMİ

Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı! Trabzon maçını çeviren konuşması ortaya çıktı! Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.

Caner ve Gökhan'dan F.Bahçe'ye muhteşem geri dönüş Caner ve Gökhan'dan F.Bahçe'ye muhteşem geri dönüş Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.

'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş' 'Beşiktaş'ta liyakat bitmiş' Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.

Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı Günaydın tweetinde dikkat çeken detay! Anında binlerce beğeni aldı Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.

Galatasaray'dan Feghouli kararı Galatasaray'dan Feghouli kararı 'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.