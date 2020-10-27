Efsane tenisçi Rafa Nadal, Balearic Golf Şampiyonası'nda 6. oldu

Fransa Açık (Roland Garros) tenis turnuvasını kazanarak kariyerindeki 20. grand slam şampiyonluğuna ulaşan 34 yaşındaki İspanyol tenisçi, hünerlerini golf branşında da başarıyla sergiliyor.
Tenise başlamadan önce de amatör olarak oynadığı golfü bırakmayan Nadal, doğduğu İspanya'nın Mallorca adasında düzenlenen Balearic Golf Şampiyonası'na katıldı.
Üç gün süren şampiyonayı 225 puanlık derecesiyle 6. sırada bitiren Nadal, tenisin ardından golf branşında da iddialı olduğunu gösterdi.
Fenerbahçe'nin sahasında Trabzonspor'u 3-1 yendiği maçın devre arasına Sarı-Lacivertliler 1-0 yenik gitmişti. Teknik direktör Erol Bulut'un devre arasında takıma yaptığı ateşleyici konuşma ise ortaya çıktı.
Fenerbahçe'den ayrıldıkları 2016 yazından sonra yaz transfer döneminde sarı-lacivertlilere geri dönen Caner Erkin ve Gökhan Gönül, performanslarıyla göz dolduruyor. Tecrübeli ikili, ilk 6 haftada 5 gole etki ederek Süper Lig'im "en iyileri" arasına girdi.
Tümer Metin, Beşiktaş'ın 3-2 kazandığı Yukatel Denizlispor maçını yorumladı.
Galatasaray'da Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Fatih Terim'in dün gerçekleştirdiği kritik zirve sonrası Sarı-Kırmızılı kulübün sosyal medya hesabının bu sabah attığı rutin günaydın mesajı dikkat çekti.
'Belim ağrıyor' deyip BB. Erzurumspor maçında forma giyemeyen Sofiane Feghouli iyileşse de bu hafta da ilk 11'de sahaya çıkamayacak.
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