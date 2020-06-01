Efsane Ronaldo noktayı koydu! Cristiano mu, Lionel mi?

Günümüzde Real Valladolid kulübünün başkanlığını yapan Brezilyalı efsane isim Ronaldo Nazario, İspanya basınına konuştu. "Fenomen" lakaplı eski yıldız, "C. Ronaldo mu, Messi mi?" sorusuna da çarpıcı bir açıklama yaptı.
Ronaldo Nazario’ya göre günümüz futbolunun 1 numarası Lionel Messi. Arjantinli yıldızın, Cristiano Ronaldo’dan daha iyi olduğunu söyledi. 43 yaşındaki Ronaldo, Arjantinli yıldızı günümüz futbolunun bir numarası olarak gösterdi. İki kez "Altın Top" ödülünün sahibi olan efsane futbolcu, "Messi’nin sahip olduğu yeteneği ancak 20 ila 30 yılda bir görürsünüz" dedi.
"Mbappe ile ortak özelliklerimiz var"
Brezilyalı efsane, M. Salah, Eden Hazard, Neymar ve Kylian Mbappe'yi de izlemekten zevk aldığını söyledi. Ronaldo, PSG forması giyen Kylian Mbappe ile kıyaslanmasını da değerlendirirken, "Farklı dönemlerde oynasak da sürat, bitiricilik ve iki ayağımızı kullanma özelliklerimizin ortak olduğunu söyleyebilirim" dedi.
(TRT Spor)
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