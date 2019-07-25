Efsane oyuncu De Rossi, Boca Juniors'ta

Altyapısından yetiştiği Roma formasını 18 yıl boyunca 616 maçta giyen Daniele De Rossi'nin yeni adresi bell oldu.
Boca Juniors, De Rossi'nin transferini "De Rossi Arjantin'de" mesajıyla duyurdu. 35 yaşındaki İtalyan yıldız, gelecek sezon Arjantin'in köklü kulüplerinden Boca Juniors forması giyecek.
De Rossi'nin önümüzdeki günlerde Boca Juniors ile sözleşme imzalaması bekleniyor.
Tecrübeli orta saha oyuncusu Roma ile çıktığı 616 maçta 63 gol attı, 54 asist kaydetti. Roma ile 2 İtalya Kupası, 1 İtalya Süper Kupası kazanan De Rossi'nin 117 kez formasını giydiği İtalya Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunuyor.
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