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  • Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberi NBA yıldızlarını kahretti! 'Lütfen yalan haber deyin'
  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 01:42
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  • 27 Ocak 2020 Pazartesi 02:22

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberi NBA yıldızlarını kahretti! 'Lütfen yalan haber deyin'

Efsane basketbolcu Kobe Bryant'ın ölüm haberi NBA yıldızlarını kahretti! 'Lütfen yalan haber deyin'

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Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant California'da yaşanan bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ani ölümü NBA'de forma giyen yıldız isimleri de, zamanında birlikte forma giydiği, rakip olduğu yıldız isimleri de derinden sarstı.

Kareem Abdul-Jabbar: Birçok insan Kobe'yi jenerasyonlarca basketbolculara ilham vermiş muhteşem bir atlet olarak hatırlayacak. Ben ise onu her zaman bir atletten daha fazlası olarak hatırlayacağım.

Vince Carter: Efsane huzur içinde uyusun...

Bogdan Bogdanovic: Basketbol babamı kaybettim. Oyunumu senden daha fazla etkileyen başka biri daha yoktu Kobe... Çok üzücü ve trajik. #HuzurİçindeUyu

Dwayne Wade: Hayır Tanrım, lütfen hayır!

 

Kevin Love: Lütfen. Tanrım lütfen. Doğru olamaz.

 

Furkan Korkmaz: Lütfen bana bunun doğru olmadığını söyleyin.

 

Cedi Osman: Lütfen doğru olmadığını söyleyin, lütfen yalan haber deyin.

 

Paul George: Oyun oynamayı bırakın!

 

Paul Pierce: Bu gerçek olamaz.

 

Manu Ginobili: Mahvoldum

 

Reggie Miller: Bu haber ruhumu deliyor, dualarım Bryant ailesi ile... Kabullenmesi çok zor...

Pau Gasol: Yıkılmaktan öteyim... Ağabeyim... İnanamıyorum.

 

Jamal Crawford: Olamaz... Olamaz. Olamaz... Seni seviyorum Kobe...

 

Isiah Thomas: Kobe Bryant huzur içinde uyu. İnanılmaz, inanılmaz üzücü...

 

Houston Rockets - Denver Rockets maçında Rockets forması giyen Austin Rivers, "Huzur içinde uyu Kobe" ve "Ömür boyu Mamba" yazılı ayakkabılarla parkeye çıktı. (Reuters)

 

San Antonio Spurs ve Toronto Raptors oyuncuları, 24 numaralı Kobe Bryant için 24 saniye hücum süresini kullanmadı. (Reuters)

 

Mark Cuban: Kahretsin. Huzur içinde uyu Mamba. Hatıran bir kutsayıcı olsun

 

 

 

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Kobe Bryant'ın ölüm haberi NBA yıldızlarını kahretti! 'Lütfen yalan haber deyin'
Kobe Bryant'ın ölüm haberi NBA yıldızlarını kahretti! 'Lütfen yalan haber deyin'

Kobe Bryant'ın ölüm haberi NBA yıldızlarını kahretti! 'Lütfen yalan haber deyin'

Basketbol tarihinin efsane isimlerinden Kobe Bryant California'da yaşanan bir helikopter kazasında yaşamını yitirdi. NBA efsanesi Kobe Bryant'ın ani ölümü NBA'de forma giyen yıldız isimleri de, zamanında birlikte forma giydiği, rakip olduğu yıldız isimleri de derinden sarstı.

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