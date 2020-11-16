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aksam.com.tr
  • 16 Kasım 2020 Pazartesi 14:52
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Efecan Karaca'ya sürpriz doğum günü

Efecan Karaca'ya sürpriz doğum günü

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A Milli Takım oyuncusu Efecan Karaca'nın 31'inci yaş günü, A Milli Futbol Takımı'nın kamp yaptığı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kutlandı.

Milli takımdaki arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamaktan çok keyif aldığını ifade eden Efecan Karaca, kendisi için kesilen pastanın ilk dilimini kaptan Burak Yılmaz'ın elinden yedi. Tecrübeli futbolcu, daha sonra teknik ekip ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.

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