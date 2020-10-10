Efecan Karaca, Rusya maçında ilk 11'e

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'te mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, ilk maçta Macaristan'a 1-0 mağlup olurken, ikinci karşılaşmada ise Sırbistan ile 0-0 berabere kalmıştı. 1 ay aradan sonra üçüncü maçında Rusya ile karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, Almanya ile oynadığı hazırlık maçında 3-3 berabere kaldı. Panzerler karşısında harika bir performans sergileyen ve bir gol atan Efecan Karaca'nın, Rusya maçında forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor. Ayrıca ileri uçta Almanya karşısında görev yapmayan Burak Yılmaz'ın yer alması bekleniyor.
BU SEZON ZİRVE YAPTI
Galatasaray altyapısından yetişen ve kariyerini Alanyaspor'da sürdüren Efecan Karaca, bu sezon performansı ile zirve yaptı. Almanya karşısında attığı golün ardından Panzerler'in hocası Joachim Löw'ün bile dikkatini çeken yıldız oyuncu, Milli Takım’ın vazgeçilmezlerinden olacak.
STOPER TANDEMİ BOZULMUYOR
Sol kanatta yüksek ihtimalle kritik maçlarda ön plana çıkan Kenan Karaman forma şansı bulacak. On numarada ise Milan'da sergilediği futbol ile göz kamaştıran Hakan Çalhanoğlu olacak. Savunmanın sağında Nazım’ın yerine Zeki Çelik, sol bekte Hasan Ali’nin yerine Umut Meraş’ın olması bekleniyor. Stoper tandeminde ise Almanya karşısında olduğu gibi Merih Demiral ve Kaan Ayhan oynayacak.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın ile yönetim arasındaki gerginlik tırmanıyor. 48 yaşındaki antrenörün ‘Boyd kadroda tutulmalı' raporuna rağmen Siyah-Beyazlı idareciler, ABD'li kanat oyuncusunun lisansını çıkarmadı. Öte yandan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Çağdaş Atan'ın ayrılığı sonrası yardımcı hoca alınması konusunda ısrarcı ancak Sergen Yalçın bu talebe sıcak bakmıyor.
Fenerbahçe'de uzun süre gündemi meşgul eden Mario Mandzukic transferinin neden gerçekleşmediği belli oldu.
Radamel Falcao: “9 numara oynarken sahada daha efektif bir oyuncuyum. Yanımda bir forvetle birlikte daha rahat olabiliyorum çünkü hücumda hareketlilik daha fazla artıyor.”
Galatasaray Scout Şefi Emre Utkucan, Manchester United'a transfer olan Alex Telles hakkında İngiliz basınına konuştu.
Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Nwakaeme, pazartesi takıma katılıyor.
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) finalinde Los Angeles Lakers'ı 111-108 yenen Miami Heat, ikinci galibiyetini alarak seriyi 3-2'ye getirdi.