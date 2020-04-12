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  • Edmonton Oilers forması giyen Colby Cave, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti
  • 12 Nisan 2020 Pazar 10:22
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  • 12 Nisan 2020 Pazar 10:22

Edmonton Oilers forması giyen Colby Cave, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

Edmonton Oilers forması giyen Colby Cave, beyin kanaması geçirerek hayatını kaybetti

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NHL ekiplerinden Edmonton Oilers'ta forma giyen Colby Cave, kaldırıldığı hastanede operasyon sırasında beyin kanaması geçirerek yaşamını yitirdi.

NHL ekiplerinden Edmonton Oilers'ta forma giyen 25 yaşındaki Colby Cave, Toronto'da kaldırıldığı hastanede beynindeki kist nedeniyle acil ameliyata alınmıştı.

Colby Cave'in operasyon sırasında geçirdiği beyin kanaması sonucunda hayatını kaybettiği belirtildi.

Oyuncuda covid-19 bulgularına rastlanılmadığı açıklanırken, ölümünün beyin kanamasından gerçekleştiği bilgisine yer verildi.

Kulübü Edmonton Oilers da ölümü doğrularken, Ulusal Hokey Ligi resmi hesabından oyuncuyla ilgili olarak, "Hokey hayallerinin peşinde koşuyordu. Ciddi ve çalışkan bir oyuncuydu, takım arkadaşları ve antrenörleri hayrandı. Daha da önemlisi, onu tanıyacak kadar şanslı olan herkes tarafından sevilen sıcak ve cömert bir insandı." ifadelerine yer verildi.

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