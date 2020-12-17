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aksam.com.tr
  • 17 Aralık 2020 Perşembe 19:23
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Edinson Cavani'nin Instagram yorumu başına iş açtı! 3 maç ceza...

Edinson Cavani'nin Instagram yorumu başına iş açtı! 3 maç ceza...

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Manchester United'ın golcüsü Edinson Cavani, Southampton maçının ardından yaptığı sosyal medya paylaşımı yüzünden İngiltere Futbol Kurumu (FA) tarafından 3 maç cezaya çarptırıldı.

Premier League'in 10. haftasında Southampton'a konuk olan Manchester United, sonradan oyuna giren Edinson Cavani'nin 2 golü ve 1 asistle yıldızlaştığı karşılaşmadan 3-2 galip ayrılmıştı.

Maçın ardından Instagram'da kendisini kutlayan ve "Seni seviyorum matador" diyen bir taraftara "Teşekkürler negrito (küçük zenci) yanıtını veren Uruguaylıya kullandığı kelimeler yüzünden FA tarafından soruşturma açılmıştı.

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