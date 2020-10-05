Edinson Cavani Manchester United'a imza atıyor

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Edinson Cavani, Manchester United için sağlık kontrolünden geçti. Gün içinde iki yıllık sözleşme imzalayacak.

Uruguaylı futbolcu Edinson Cavani, Premier Lig devi Manchester United'a imza atıyor.

Benfica'nın kapısından dönen, Atletico Madrid'e gideceği konuşulan ve ismi Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 33 yaşındaki Cavani'nin transfer düğümü çözülecek

ESPN'in haberine göre; PSG ile sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki oyuncu bugün yapılan sağlık kontrollünden geçti.

Edinson Cavani, kendisini 2 yıllığına Manchester United'a bağlayan sözleşmeye imza atacak. Transferin gün içerisinde resmen açıklanması bekleniyor.

PSG tarihinin en çok gol atan oyuncusu olan Cavani, Fransız ekibiyle çıktığı 301 maçta 200 gol kaydetmişti.