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Edin Visca: Türkiye için, Başakşehir için

Edin Visca: Türkiye için, Başakşehir için

UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Wolfsberger'i 3-0 mağlup eden Başakşehir'in kaptanı Edin Visca, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada bir gol atan yıldız futbolcu, "Takımı tebrik ederim. Devre olduğunda soyunma odasına gittik ve ben bir konuşma yaptım. Arkadaşlarıma, 'İlk devre antrenman gibiydi, hiçbir şey yapmadık. İkinci yarı çıkalım ve top oynayalım, bir gol bulmamız halinde karşılaşmayı 3-0 kazanacağız.' dedim. Bu maç tabii ki bizim için çok önemliydi. Başakşehir için, Türkiye için bu galibiyetin önemi yüksekti. İnanıyorum ki biz bu sene gruptan çıkacağız. Türkiye için, Başakşehir için..." ifadelerini kullandı.


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