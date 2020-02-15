Edin Visca ligde üst üste 88. maçına çıkarak inanılmaz bir istatistiğe imza attı

Başakşehir'in yıldızı, Demba Ba'nın golünde pası veren isimdi. Asist krallığında Caner Erkin ile yarışan Visca, bu alanda asist sayısını 10'a çıkardı ve zirveye kuruldu.
Maç boyunca oldukça etkili olan Visca, inanılmaz maç istatistiğini de 88'e yükseltti. Başarılı kanat, kaçırmadan ligde üst üste 88 maça çıktı. Başarılı futbolcu bu süreçte 27 gol atarken, 38 de asist yaptı. Aynı zamanda başarılı oyuncu, ligde 3 sezondur asist sayısında çift haneli rakamlara ulaşıyor.
(Sporx)
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