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  3. Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı

Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı

Edin Visca, Fenerbahçe'ye transfer olmak istediğini açıkladı

Fenerbahçe'de kabus gibi geçen sezondan sonra gelecek sezonun planlarına şimdiden başlandı ve ilk öncelik Başakşehir'in Bosnalı futbolcusu Edin Visca.

Tarihinin en kötü dönemini yaşayan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için çalışmaları sürdürüyor. Bir yandan Süper Lig'de alt sıralardan kurtulmayı hedefleyen sarı lacivertliler, diğer taraftan da transfer görüşmelerine devam ediyor.

Teknik direktör Ersun Yanal'ın istediği isimler üzerine çalışan yönetim, ilk olarak Edin Visca transferine öncelik veriyor. Ersun Yanal'ın listesinde ilk sırayı alan Boşnak yıldızı kadrosuna katmayı hedefleyen Kanarya; Galatasaray ve Beşiktaş'ın da istediği 29 yaşındaki kanat oyuncusu için tüm şartları zorluyor.

Fenerbahçe'nin kaderinde önümüzdeki sezon şampiyon olmak var diyen teknik direktör Ersun Yanal, Visca transferine büyük önem veriyor. Başakşehir'in en istikrarlı ismi olan Visca'nın takıma büyük katkı sağlayacağını düşünen tecrübeli hoca, başkan Ali Koç'a bu konuda ısrarcı davranıyor. 8 sezondur formasını giydiği Başakşehir ile 2020'ye kadar sözleşmesi olan Boşnak yıldızın transferi için Ali Koç'un bizzat görüşmelere katılacağı ve bu işi bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Bu arada Visca'nın da Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

(Takvim)

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