Edin Visca: 'Başakşehir tarihini inşallah yarın yazacağız'

Medipol Başakşehir'in Bosna Hersekli oyuncusu Edin Visca, Roma'yı yenip gruptan çıkarak tarih yazmak istediklerini söyledi.

Roma ile çok zor bir 90 dakika oynayacaklarının altını çizen Visca, "Roma, hem İtalya hem de Avrupa'da büyük bir takım. İlk maçta kaybettik ama yarın için daha hazırız, daha motive bir şekilde maçı bekliyoruz. Güçlü bir takım ama biz de ikinci maça daha güçlü çıkacağız. Son birkaç hafta ligde ve Avrupa'da iyi maçlar oynadık. Yarın kazanmak istiyoruz. Başakşehir tarihini inşallah yarın yazacağız. İnşallah bu gruptan çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Turuncu-lacivertli ekibin kaptanı, Roma'nın yıldız oyuncusu Edin Dzeko ile konuşup konuşmadığının sorulması üzerine ise "Sabah da konuştum, dün de konuştum. O da İstanbul'a geldiği için heyecanlı. Ona, 'Biz iki sene önce gruptan çıkamadık, ama yarın Başakşehir'in tarih yazma şansı var, biz de bu şansı kullanmak istiyoruz. Kardeşiz ama yarın biz kazanmak istiyoruz.' dedim." şeklinde konuştu.