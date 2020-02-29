Edin Visca, Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında 3-1 mağlup olduğu mücadelenin rövanşında sahasında Sporting CP'yi 4-1 yenerek adını son 16 turuna yazdıran ve Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle eşleşen İstanbul Başakşehir'de Edin Visca, haftanın oyuncusuna aday gösterildi. Mücadelede 2 gol atan Visca, hem maçı uzatmaya götüren golü kaydetti, hem de uzatmada penaltıdan bir gol daha bularak takımına turu getirdi.
UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın oyuncusu ödülüne aday diğer oyuncular ise, Manchester United'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, Bayer Leverkusen'in genç oyuncusu Kai Havertz ve Espanyol'un Arjantinli forvet oyuncusu Jonathan Calleri oldu.
Galatasaray yönetimi, teknik direktör Fatih Terim’in isteğiyle Henry Onyekuru’nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Gelecek hafta içinde Monaco’ya 1 yıllık yeni kiralama teklifi yapılacak.
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