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Fenerbahçe, Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe, Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardı

Fenerbahçe’den sezonun transfer bombası! Sarı-Lacivertliler sezon başında kadrosuna katamadığı Edin Visca’yı devre arasında transfer etmek için girişimlerini sıklaştırdı. Medipol Başakşehir ve oyuncunun menajeriyle temasa geçen Fenerbahçe, Edin Visca ile prensip anlaşmasına vardı.

Hem devre arasının hem de yeni sezonun transferleri için yoğun mesai harcayan yönetim, birçok oyuncuyla temasta. Sarı-Lacivertliler’in ocak ayındaki ilk hedefi ise Edin Visca... Üstelik Fenerbahçe için Boşnak yıldız, yarım kalmış bir operasyon! Yönetimin, yaz transfer döneminin son iki gününde tüm mesaisini Visca için harcadığı ortaya çıktı. Hem Başakşehir ile hem de oyuncunun menajeriyle temas kuruldu. 29 yaşındaki oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldı.

ERKEN BAŞLAYACAK

Başakşehir ile yürütülen pazarlıklar ise tıkandı. Bunun nedeni, Turuncu- Lacivertliler’in, transfer döneminin bitmesine kısa süre kala Boşnak yıldızın yerini dolduramayacak olmasıydı. Görüşmeler sonuçsuz kaldı. Ancak Fenerbahçe, Edin Visca’dan vazgeçmiş değil. Boşnak oyuncuya, “Bu iş Ocak’ta bitecek” mesajı gönderen yönetim, Başakşehir ile pazarlıklara bu kez erken başlayacak.

YANAL: SADECE VISCA’YI ALSAK YETER

Sarı-Lacivertliler, paranın yanı sıra takas için İstanbul ekibine oyuncular sunacak. Ersun Yanal’ın sol bekte Hasan Ali dışında alternatifi olmamasına rağmen ara transfer için yönetime, “Sadece Visca’yı almamız bize yeter” raporu verdiği kaydedildi.

(Fanatik)


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