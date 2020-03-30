Edin Visca 1000 ailenin gıda ihtiyacını karşılayacağını açıkladı

Edin Visca, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı açıklamada, "Her zaman ikinci vatanım olarak gördüğüm ve 10 yıldır yaşamaktan büyük mutluluk duyduğum Türkiye'de ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek boynumun borcudur. Bu zor günlerin üstesinden birlikte gelmek için 1000 ailenin erzak ihtiyacını karşılıyorum." ifadelerine yer verdi.
Visca, açıklamasının altında, Kızılay'a yapacağı bu yardıma katılması için eski takım arkadaşları Cengiz Ünder ve Marcio Mossoro'ya da davette bulundu.
Koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim taburcu edildi.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve takım kaptanı Emre Belözoğlu, İstanbul Valiliği tarafından başlatılan kampanyaya destek olduklarını açıkladı.
Teknik direktör Fatih Terim'in ardından Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay da koronavirüs tedavisi gördüğü hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, ‘Ligler ne zaman başlayacak?' sorusunu da cevapladı.
Galatasaray, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak ve Teknik Direktör Fatih Terim'in sağlık durumlarıyla ilgili bir açıklama yayınladı.
Altay Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Fenerbahçe'den kendisine gelen transfer teklifiyle ilgili bir açıklama yaptı.
Fenerbahçeli futbolcular, aralarında topladıkları 5 milyon TL ile 33 bin gıda kolisini ihtiyaç sahiplerine İstanbul Valiliği yardımıyla gönderiyor.