  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Aralık 2020 Çarşamba 07:14
  • |
  • Son Güncelleme:

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, Werder Bremen'i 2-1'le geçti

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, Werder Bremen'i 2-1'le geçti

Paylaş

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Werder Bremen'i 2-1 yendi.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında, Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.

Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın 12. dakikasında Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Werder Bremen, 28. dakikada Kevin Möhwald ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund, 78. dakikada Marco Reus ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

İki gün önce Teknik Direktör Lucien Favre'nin yerine 38 yaşındaki Edin Terzic'i getiren sarı-siyahlılar, 3 maç aradan sonra galip geldi.

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı.

Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Galatasaray kupada rahat turladı
Galatasaray kupada rahat turladı

Galatasaray kupada rahat turladı

Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi
Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Benzema, Real Madrid'e galibiyeti getirdi

Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı
Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı

Borussia Dortmund yeni hocasıyla kazandı

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor
Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor

Trabzonspor'da iki futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı.

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi
Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Fatih Terim'den maç sonu hakem göndermesi
Fatih Terim'den maç sonu hakem göndermesi

Fatih Terim'den maç sonu hakem göndermesi

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Türkiye Kupası 5. tur maçında Darıca Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanılan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha
Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Beşiktaş'ta bir koronavirüs vakası daha

Beşiktaş, bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi
Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi

Fenerbahçe'den flaş Erol Bulut açıklaması geldi

Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin gündemi ve takımın son durumu üzerine FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı
Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı

Bursaspor tarihi maçta tur biletini kaptı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.