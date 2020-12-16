Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund, Werder Bremen'i 2-1'le geçti

Borussia Dortmund, Bundesliga'nın 12. haftasında, Wohninvest Weser Stadı'nda Werder Bremen'e konuk oldu.
Sarı-siyahlılar, karşılaşmanın 12. dakikasında Raphael Guerreiro'nun golüyle 1-0 öne geçti. Bu gole Werder Bremen, 28. dakikada Kevin Möhwald ile cevap verdi ve karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
Çekişmeli geçen ikinci yarıda Borussia Dortmund, 78. dakikada Marco Reus ile bulduğu golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
İki gün önce Teknik Direktör Lucien Favre'nin yerine 38 yaşındaki Edin Terzic'i getiren sarı-siyahlılar, 3 maç aradan sonra galip geldi.
Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 22'ye çıkardı.
Werder Bremen ise 11 puanda kaldı.
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Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe ile Bursaspor, İzmir'de kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1, normal süresi ise 3-3 sona erdi. Maçın son anlarında attığı golle karşılaşmanın uzamasını sağlayan Bursaspor, uzatmanın ilk devresinde bulduğu golle de 4-3 öne geçti. Göztepe, 4-4'ü yakalasa da Bursaspor, uzatmanın son anlarında bir kez daha öne geçti ve maçtan 5-4 galip ayrıldı.