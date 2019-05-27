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27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:01 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 19:04

Edin Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Edin Dzeko'nun menajerinden Fenerbahçe açıklaması

Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer iddiaları üzerine yıldız futbolcunun menajerinden açıklama geldi. Dzeko'nun menajeri İrfan Redzepagic, İtalyan basınına konuştu. İrfan Redzepagic, Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer olacağı yönündeki söylentilerin doğru olmadığını söyledi.

İrfan Redzepagic, İtalyan basınına yaptığı açıklamada "Dzeko'nun Fenerbahçe'ye transfer haberlerini Türkiye'den duydum ama bu söylentiler nereden çıkıyor bilmiyorum. Dzeko şu anda tatilde ve İstanbul'da değil." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferleri için çalışmaları devam ederken Edin Dzeko iddiası ortaya atıldı. Roma ile 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun İstanbul'a geliş nedeni transfer değil tatil. FutbolArena'nın edindiği bilgilere göre Dzeko, tatilini yapmak üzere Türkiye'ye geldi. Boşnak golcünün İstanbul üzerinden Bodrum'a giderek burada tatil yapacağı öğrenildi.

DZEKO'NUN GELİŞ-GİDİŞ BİLETİ

Bu sabah 10.50'da İstanbul'a inen Dzeko, 17.15'te Dalaman'a gitti. 4 günlük tatilinin ardından 1 Haziran'da önce İstanbul'a dönecek olan yıldız golcü, aynı gün Saraybosna'ya gidecek.

(Futbol Arena)

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