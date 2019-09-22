Edin Dzeko, uzatmalarda attığı golle Roma'yı galibiyete taşıdı
İtalya Ligi Serie A'da 4. hafta karşılaşmasında Bologna, temsilcimiz Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakibi Roma'yı konuk etti.
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanan karşılaşma, Roma'nın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
Roma'ya galibiyeti getiren golleri, 49. dakikada Aleksandar Kolarov ve 90+4. dakikada Edin Dzeko kaydetti. Bologna'nın tek golünü ise 54. dakikada Nicola Sansone attı.
Deplasman ekibi Roma'da Gianluca Mancini, karşılaşmanın 85. dakikasında kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Milli futbolcularımızdan Cengiz Ünder, sakatlığı nedeniyle Roma kadrosunda bulunmazken, Mert Çetin ise 21 kişilik maç kadrosunda kendine yer bulamadı.
Transfer sezonunun bitimine günler kala Beşiktaş'tan Bologna'ya transfer olan Gary Medel ise karşılaşmada 90 dakika forma giydi.
Roma, bu sonuçla puanını 8'e yükseltirken, Bologna 7 puanda kaldı.
Rome, Serie A'da gelecek hafta Atalanta'yı konuk edecek. Bologna ise Genoa deplasmanına gidecek.