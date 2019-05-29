Edin Dzeko, Inter ile anlaştı

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe'de Edin Dzeko'nun transferi gündeme geldi. Geçtiğimiz gün Türkiye'ye gelen futbolcunun sarı lacivertlilerle görüşme yapacağı iddia edilmişti. Tatil için Türkiye'ye geldiği ortaya çıkan Edin Dzeko'nun Inter ile anlaşma aşamasına geldiği öne sürüldü.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Inter, Edin Dzeko ile anlaşma aşamasına geldi. Inter'in geçmiş dönemde de istediği futbolcuyu bu kez kadrosuna katacağı iddia edildi. Roma'nın 20 milyon euroluk bonservis bedeli istediği ve Inter'in 10 milyon euro verdiği belirtildi. Inter'in ayrıca genç futbolcusu Colidio'yu da bu transferde Roma'ya vermeye hazır olduğu kaydedildi.

(Futbol Arena)