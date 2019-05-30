Edin Dzeko 15 milyon Euro'ya Inter'e imza atıyor

Roma formasını giyen Edin Dzeko'nun önceki gün Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldiği iddiaları büyük heyecan yaratmıştı...

Büyük yankı uyandıran iddia, sosyal medyada bir numaralı gündem maddesi olurken, işin aslı kısa süre sonra anlaşıldı ve oyuncunun tatil için geldiği ortaya çıkmıştı

Corriera dello Sport da Boşnak yıldızın Inter ile her konuda anlaştığını öne sürdü. Haberde, Inter'in Roma'ya 15 milyon Euro önerdiği de belirtildi.

İtalyanlar ayrıca, takımının Serie A'nın son haftasında Parma ile karşılaştığı oyundan çıkarken ıslıklanan 33 yaşındaki golcünün transferinin mutlaka biteceğini kaydederek iki yıllık sözleşme imzalanacağını bildirdi. Edin Dzeko bu sezon takımıyla çıktığı 40 maçta 14 kez fileleri sarstı ve 11 de asist yaptı.

(Sporx)