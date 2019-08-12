  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 18:28
  • |
  • 12 Ağustos 2019 Pazartesi 19:23

Lille, Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

Lille, Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu açıkladı

Paylaş

Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Lille, Yusuf Yazıcı'nın transferi için yapılan anlaşma doğrultusunda Trabzonspor'a göndereceği Edgar Miguel Ie'nin kulüpten ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'un bonservis bedeli ödemeksizin kadrosuna katacağı 25 yaşındaki Portekizli stoper Ie'ye, emeklerinden dolayı teşekkür edildi.

Sporting Lizbon altyapısından yetişen, Barcelona ve Villarreal'in B takımlarında forma giyen Ie, Belenenses'te geçirdiği iki sezonun ardından 2017 yazında 3,5 milyon avroya Lille'e transfer oldu.

Portekizli milli futbolcu, geçen sezonun ikinci yarısında ise kiralık olarak Nantes'ta oynadı.

Lille, Yusuf Yazıcı'yı 16,5 milyon avro ve Edgar Miguel Ie karşılığında renklerine bağlamıştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe, Kolarov'u bitiremezse Jaume Costa için girişimlere başlayacak

title

Cengiz Ünder'den 100 adet kurban bağışı

title

Göksel Gümüşdağ: Biz buraya tur atlamak için geldik

Galatasaraylılara Müjde! Falcao Transferini Bitirmek İçin Fransa´ya Gitti...

SPOR GÜNDEMİ

Transfer az önce resmen açıklandı
Transfer az önce resmen açıklandı

Transfer az önce resmen açıklandı

Fransa Lig 1 ekibi Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar Miguel Ie'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Cimbom alamadı Fener işi bitiriyor
Cimbom alamadı Fener işi bitiriyor

Cimbom alamadı Fener işi bitiriyor

Fenerbahçe, orta saha transferi için çalışmalarına devam ederken İtalyan medyası yeni bir iddia ortaya attı. Çizme basını, Roma'nın Fransız yıldızı Steven Nzonzi’yi Sarı-Lacivertlilere yazdı.

UEFA, Okan Buruk ve Chedjou'ya acımadı
UEFA, Okan Buruk ve Chedjou'ya acımadı

UEFA, Okan Buruk ve Chedjou'ya acımadı

Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 1-0 yenildikleri UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçının sonunda kırmızı kart gören Medipol Başakşehir'in teknik direktörü Okan Buruk bir, savunma oyuncusu Aurelien Chedjou ise 2 maç men cezası aldı.

Kolarov olmadı yeni sol bek İspanya'dan!
Kolarov olmadı yeni sol bek İspanya'dan!

Kolarov olmadı yeni sol bek İspanya'dan!

Sol bek transferine yoğunlaşan Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim dahil oldu.

Galatasaray'ın Monaco kabusu! Bu kez Falcao değil...
Galatasaray'ın Monaco kabusu! Bu kez Falcao değil...

Galatasaray'ın Monaco kabusu! Bu kez Falcao değil...

Orta sahasını güçlendirmek isteyen Monaco, eski oyuncusu Tiemoue Bakayoko için devreye girdi.

Eski öğrencisini Beşiktaş'a alıyor
Eski öğrencisini Beşiktaş'a alıyor

Eski öğrencisini Beşiktaş'a alıyor

Beşiktaş, kaleye, forvete ve hücum hattına takviye yapmak için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlılarda kale için, Abdullah Avcı’nın eski öğrencisi Volkan Babacan ismi ön plana çıktı.

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'a bir şok daha
Fatih Terim'in ardından Galatasaray'a bir şok daha

Fatih Terim'in ardından Galatasaray'a bir şok daha

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve sarı kırmızılı takımın yıldız isimlerinden Sofiane Feghouli'nin ameliyat olduğu açıklandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.