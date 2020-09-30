Eden Hazard yine sakatlandı, 4 hafta yok!

İspanyol ekibinden yapılan açıklamada, doktor kontrolünden geçen Hazard'ın sağ bacağında kas sakatlığı tespit edildiği belirtildi.
Yeni sezonda eflatun-beyazlı takımda henüz forma giyme şansı bulamayan Hazard'ın, yaklaşık 4 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiği basına yansıdı.
Hazard'ın, Belçika Milli Takımı'nın 8, 11 ve 15 Ekim tarihlerinde oynayacağı maçlarda da forma giymesi beklenmiyor.
Real Madrid'e geldiğinden bu yana benzer sorunlar yaşayan Hazard, 26 Kasım'da geçirdiği sakatlıktan dolayı da yaklaşık 3 ay oynayamamıştı.
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