Eden Hazard 2 hafta sahalardan uzak kalacak

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Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor Ozan Tufan'ın görüntüsü geceye damga vurdu! Herkes bunu konuşuyor Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…

Başını taşlara vuruyorlar: Biz bu adamı nasıl gönderdik! Başını taşlara vuruyorlar: Biz bu adamı nasıl gönderdik! Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra 4-3 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların Porto'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun bu performansı Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.

Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri Tümer'den derbi sonrası Sergen Yalçın sözleri Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la "liyakat" tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.

• "Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler."

• "Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı."

Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu! Tehlike atlattı Sergen Yalçın'ın gol sevinci olay oldu! Tehlike atlattı Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.

Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk Burak yine boş geçmedi! 14 yıl sonra bir ilk Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.