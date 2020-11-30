Eden Hazard 2 hafta sahalardan uzak kalacak

İspanya La Liga'nın 11. haftasında Real Madrid, Alfredo Di Stefano Stadyumu'nda Alaves'i konuk etti. Eflatun-beyazlılar karşılaşmadan 2-1 yenik ayrıldı.
Mücadelenin 28. dakikasında Eden Hazard yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunu terk etti.
Real Madrid Kulübü, Hazard'ın 2 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
2019 yılında Chelsea'den 115 milyon Euro karşılığında Başkent ekibinin yolunu tutan Belçikalı oyuncu, Real Madrid forması altında 28 hafta sahalardan uzak kaldı.
Real Madrid ile 28 maça çıkan Hazard, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlıların 15 yıl sonra rakibin deplasmanda devirdiği maçta Sarı-Lacivertlilerde performansıyla alkış alan tek isim Ozan Tufan'dı. Başarılı futbolcunun derbideki bir görüntüsü ise sosyal medyayı salladı. Detaylar haberimizde…
Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 15 yıl sonra 4-3 mağlup ettiği maçta Vincent Aboubakar attığı 2 golle adeta yıldızlaştı. Siyah-Beyazlıların Porto'dan kadrosuna kattığı başarılı futbolcunun bu performansı Portekiz'de de büyük yankı uyandırdı.
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'la "liyakat" tartışmasına giren Tümer Metin, Fenerbahçe derbisi sonrası başarılı antrenöre övgüler yağdırdı.
• "Beşiktaş hak ederek kazandı. Sergen hoca maça çok iyi hazırlanmış, mücadele ettiler."
• "Teknik, taktik, yürek ve mücadele olarak çok fark yaratan bir Beşiktaş vardı."
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup ettikleri maçta N'Sakala'nın golünün ardından büyük bir sevinç yaşadı. Başarılı antrenörün gol sevinci sırasında takılıp sendelediği görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu.
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille, 12. hafta karşılaşmasında deplasmanda Saint-Etienne ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in 10. Hafta mücadelesinde Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti. Siyah-Beyazlılarda 15 yıl sonra aynı skorla gelen Kadıköy galibiyetinin sevinci yaşanırken spor yorumcusu Tuncay Şanlı, teknik direktör Erol Bulut'a yüklendi.