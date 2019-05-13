Eden Hazard 100 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer oldu

Real Madrid, yaz transfer sezonunun ilk bombasını Eden Hazard ile patlatmayı planlıyor. İddiaya göre transfer bedeli 100 milyon euro olacak.

İspanyol medyasından aktarılanlara göre Real tarafı bu transfer için "Bu, kaçınılmaz bir olayın hikayesi, ortak bir arzunun hikayesi" gözüyle bakıyor.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde Hazard'ın bu transferi Şubat ayında kafasında bitirdiği ancak doğru zamanı beklediği iddia edildi. Öte yandan 28 yaşındaki futbolcunun her seferinde Zinedine Zidane'a övgü dolu sözler söylemesi de transfer olasılığını güçlendirir nitelikteydi.

Hazard, son olarak pazar günü medyaya verdiği demeçte, "Evet, kulübüm bir kaç hafta önce kararımın farkındaydı" diyerek transferi itiraf etmişti.

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İspanyol Marca gazetesinin haberine göre ise, Eden Hazard Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayacak. Hatta, transfer için resmi imzayı attıktan sonra yerleşeceği evini bile aramaya başladı.