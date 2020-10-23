Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe

Süper Lig'de ilk 5 haftada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor. Kadıköy deplasmanında ezeli rakibine karşı iyi bir sonuç alarak yeniden kendine gelmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton ciddi mesai harcıyor.
Hem gelen baskılar hem de takımdaki olumsuz havayı dağıtmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla sürekli toplantılar yapıyor. Özellikle ekibindeki birinci yardımcısı Steven Greaves ile başta rakip analizi olmak üzere takımdaki son durumları paylaşan Newton, 3 puanın formülünü arıyor.
1 Eylül'de Eddie Newton'ın teknik ekibine katılan İngiliz antrenör Steven Greaves, rakip analizinde oldukça etkili bir isim. İngiltere'de genelde altyapılarda oyuncu ve maç analizleri konusunda çalışan 50 yaşındaki çalıştırıcı, birçok özel ödül almıştı.
ESKİ STOPER
Futbolculuğu döneminde de eski bir stoper olan Greaves, şu anda ligin en fazla hücum alternatifi olan Fenerbahçe'ye karşı önlemler bulmaya çalışıyor. Samatta, Cisse, Ademi, Thiam, Valencia gibi hücumcuları olan sarı-lacivertlilere karşı eski bir stoper gözüyle analizler yapılıyor.
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TFF, Kovid-19 talimatında değişiklik yaptı. Türk futbolunun 1 numaralı patronu, ligin ikinci yarısından itibaren takımların 30 olan kadro sayısını 35'e çıkardı.
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Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Türkiye Gazetesi'ne konuşan Şen, "Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğerleri “şampiyon olacağız” diye boşuna masrafa girmesinler. Bu sezon şampiyon Fenerbahçe." ifadelerini kullandı. Şen ayrıca Fenerbahçe'nin Avrupa cezası alabileceğini başkan Ali Koç'un bu konuya odaklanması gerektiğini söyledi.
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