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aksam.com.tr
  • 23 Ekim 2020 Cuma 08:52
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Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe

Eddie Newton'ın tek düşüncesi Fenerbahçe

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Milliyet

Lige istediği gibi başlayamayan Trabzonspor'da Eddie Newton, Steven Greaves başta olmak üzere yardımcılarıyla bir araya geldi, takımı ayağa kaldırmak için yoğun bir mesai verildi.

Süper Lig'de ilk 5 haftada istediği sonuçları alamayan Trabzonspor, Fenerbahçe maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor. Kadıköy deplasmanında ezeli rakibine karşı iyi bir sonuç alarak yeniden kendine gelmek isteyen bordo-mavililerde teknik direktör Eddie Newton ciddi mesai harcıyor.

Hem gelen baskılar hem de takımdaki olumsuz havayı dağıtmak isteyen 48 yaşındaki teknik adam, yardımcılarıyla sürekli toplantılar yapıyor. Özellikle ekibindeki birinci yardımcısı Steven Greaves ile başta rakip analizi olmak üzere takımdaki son durumları paylaşan Newton, 3 puanın formülünü arıyor.

1 Eylül'de Eddie Newton'ın teknik ekibine katılan İngiliz antrenör Steven Greaves, rakip analizinde oldukça etkili bir isim. İngiltere'de genelde altyapılarda oyuncu ve maç analizleri konusunda çalışan 50 yaşındaki çalıştırıcı, birçok özel ödül almıştı.

ESKİ STOPER

Futbolculuğu döneminde de eski bir stoper olan Greaves, şu anda ligin en fazla hücum alternatifi olan Fenerbahçe'ye karşı önlemler bulmaya çalışıyor. Samatta, Cisse, Ademi, Thiam, Valencia gibi hücumcuları olan sarı-lacivertlilere karşı eski bir stoper gözüyle analizler yapılıyor.

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