Eddie Newton'ın sözleri tartışma yarattı: Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem

Süper Lig'in 6. Hafta mücadelesinde deplasmanda Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Trabzonspor'da teknik direktör Eddie Newton, maç sonrası Bordo-Mavili taraftarları kızdıran bir açıklama yaptı. Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem” dedi.

Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, ilk yarı gayet iyi bir futbol ortaya koyduklarını söyleyerek, “Oyunu domine eden taraftık. Taktik olarak da arkadaşlarımız ellerinden geleni yaptılar. İkinci yarı yaşadığımız konsantrasyon kaybı ile birlikte arka arkaya 3 gol yedik ve oradan geri dönmeniz kolay olmuyor. Maçın son dakikalarına doğru baskıyla geri gelmeyi denedik ama başaramadık” diye konuştu.



Gereksiz yerlerde hata yaptıklarını ve bunları azaltabilirlerse başarılı olacaklarını belirten Newton, “Geçen seneki başarı yakalanabilir mi bilmem. Henüz erken bir süreç. Doğru yolda doğru şeyleri yaparsak çok daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.