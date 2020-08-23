Eddie Newton'ın istemediği Manuel da Costa'nın sözleşmesi feshediliyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton'ın yeni sezonda takımda düşünmediği Manuel da Costa'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshediliyor.

Trabzonspor'un göndermek istediği Manuel da Costa konusunda sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yönetim Newton'un takımda düşünmediği Da Costa'nın menajeri ile birkaç güne kadar görüşecek. Oyuncuyla sözleşmenin karşılıklı anlaşılarak feshedilmesi bekleniyor.

Da Costa için bazı Süper Lig kulüplerinin devrede olduğu iddia edilirken bunların başında Hatayspor geliyor. Hosseini'nin durumu netlik kazanmadı. Campi'nin ise şimdilik ayrılacak oyuncular arasında adı geçmiyor.