Eddie Newton'dan istifa sorusuna cevap: Kaçan biri değilim, devam edeceğim

Eddie Newton açıklamasında "Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit" dedi.
“BAŞARI SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRİLİR, HENÜZ SEZONUN BAŞINDAYIZ”
İngiliz hoca sözlerinin devamında “Başarı sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz” ifadelerini kullandı.
İSTİFA SORULARINA CEVAP
“İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim.”
Kasımpaşa'nın başarılı futbolcusu Yusuf Erdoğan, deplasmanda 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Anthony Nwakaeme, 4-3 kaybettikleri Kasımpaşa maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Trabzonspor'un sahasında Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup olduğu maçta Bordo-Mavililerin bir golüne imza atan Serkan Asan, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
TFF, hafta sonunda oynanacak 4 maçı bölgede yaşanan #deprem nedeniyle ileri bir tarihe ertelediğini açıkladı:
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkanı Nihat Özdemir, İzmir depremi sonrası açıklamalarda bulundu. Özdemir, kulüplerin maç oynamak için İzmir'e gelmek üzere oldukları için hemen karar aldıklarını söyledi.
Türkiye Jokey Kulübü (TJK), Ege Denizi'nde meydana gelen depremden etkilenen vatandaşlar için İzmir Buca'da bulunan Şirinyer Hipodromu'nun konaklama ve ihtiyaçlar için açık olacağını açıkladı.