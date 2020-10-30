Eddie Newton'dan istifa sorusuna cevap: Kaçan biri değilim, devam edeceğim

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, Kasımpaşa'ya 4-3 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Eddie Newton açıklamasında "Bu sonucun nedeni hatalar, basitçe söylemek gerekirse. Topu bu kadar kolay verirseniz sonucu görürsünüz. 4 büyük hata yaptık, golleri yedik. Bu kadar basit hatalar yapamazsınız. Yaparsanız cezasını çekersiniz. Bu kadar basit" dedi.



“BAŞARI SEZON SONUNDA DEĞERLENDİRİLİR, HENÜZ SEZONUN BAŞINDAYIZ”

İngiliz hoca sözlerinin devamında “Başarı sezonun sonunda değerlendirilir. Henüz sezonun başındayız. Yapmamamız gereken hatalar var. Bunların sonuçlarını görüyoruz. Başarı ya da başarısız demek için sezon sonunu beklemelisiniz” ifadelerini kullandı.

İSTİFA SORULARINA CEVAP

“İstifa eleştirilerini anlıyorum ama mücadeleden kaçan biri değilim, sonuna kadar mücadele edeceğim.”