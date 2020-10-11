Eddie Newton'dan hakemlere isyan: Artık bıktık

BB Erzurumspor maçında hakem kararlarına tepki olarak neden hareketsiz kaldıklarını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, “Aleyhimize çalınan kararlardan bıktık. Bir şey yapmamız gerekiyordu. Umarım mesaj yerine ulaşmıştır” dedi. Flavio, “Kariyerim boyunca hiç kırmızı kart görmemiştim. Ancak Türkiye’de iki kırmızı kart gördüm. VAR varken böyle şeylerin olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Vitor Hugo ise, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan teklif aldım. Palmeiras’ta oynarken Trabzon beni istedi. Trabzon beni gerçekten istediğini ve neler yapabileceğimizi en iyi anlatan kulüp oldu.” açıklamasını yaptı.
Efecan Karaca, sakatlığı nedeniyle Milli Takım kadrosundan çıkarıldı.
Juventus Teknik Direktörü Andrea Pirlo, ilk kez tecrübe ettiği antrenörlük deneyimi üzerine konuştu.
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Hatay'da başlayan büyük yangının ardından spor kulüpleri, yangında ormanları büyük zarar gören Hatay'ın yeniden yeşertilmesi için kampanya başlattı.
Eski İtalyan milli futbolcu ve Roma takımının eski efsane kaptanlarından Francesco Totti'nin babası Enzo Totti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.