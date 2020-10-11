Eddie Newton'dan hakemlere isyan: Artık bıktık

AKŞAM

Trabzonspor, BB Erzurumspor'la hazırlık maçı yaptı. Bordo-Mavili futbolcular, başlama vuruşunda yaklaşık 1 dakika boyunca hareketsiz kalarak hakem kararlarına tepki gösterdi. Maçı Erzurumspor 2-1 kazandı. Newton, protestonun gerekçesini "bıktık" diyerek açıkladı.

BB Erzurumspor maçında hakem kararlarına tepki olarak neden hareketsiz kaldıklarını açıklayan Trabzonspor Teknik Direktörü Newton, “Aleyhimize çalınan kararlardan bıktık. Bir şey yapmamız gerekiyordu. Umarım mesaj yerine ulaşmıştır” dedi. Flavio, “Kariyerim boyunca hiç kırmızı kart görmemiştim. Ancak Türkiye’de iki kırmızı kart gördüm. VAR varken böyle şeylerin olmaması gerekiyor” ifadelerini kullandı. Vitor Hugo ise, “Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’tan teklif aldım. Palmeiras’ta oynarken Trabzon beni istedi. Trabzon beni gerçekten istediğini ve neler yapabileceğimizi en iyi anlatan kulüp oldu.” açıklamasını yaptı.