Eddie Newton, Chelsea'nin 3 futbolcusunu Hüseyin Çimşir'e sundu

Bordo-Mavililer gözünü Chelsea'ye dikti. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesinde bir stoper, bir orta saha ve bir kanat arıyor.
Bu doğrultuda geniş bir liste hazırlayan Karadeniz ekibi, bonservisleri Chelsea'de bulunan ve daha önce de gündeme gelen Ethan Ampadu, Conor Gallagher ve Lucas Piazon'un üzerinde duruyor.
Ampadu Leipzig'de, Gallagher Swansea'da ve Piazon da Rio Ave'de kiralık olarak oynuyor.
3 oyuncu da bir zamanlar, şu anda Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olan Eddie Newton'un öğrencileriydi. Nijeryalı antrenörün 3 oyuncu için de kapsamlı bir rapor hazırladığı ve Çimşir'e sunduğu öğrenildi.
Genç teknik adamın üç isme de sıcak baktığı belirtilirken önümüzdeki günlerde yıldızlar için paket olarak bir kiralama teklifi yapılması bekleniyor.
(Fanatik)
Yeni sezonun transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe'de beklenmedik bir gelişme yaşandı. Al-İttihad'dan 2 yıllığına kiralanan Garry Rodrigues, Sarı-Lacivertlilerden ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, “Oynamadığım süredeki paramı ödemeyin, beni serbest bırakın, gideyim” dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.
Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.
İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.
Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.