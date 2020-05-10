Eddie Newton, Chelsea'nin 3 futbolcusunu Hüseyin Çimşir'e sundu

Trabzonspor'un yardımcı antrenörü Eddie Newton, eski takımı Chelsea'nin 3 yıldızını teknik direktör Hüseyin Çimşir'e hazırladığı raporla sundu. Bordo-Mavililerin; Ethan Ampadu, Conor Gallagher ve Lucas Piazon için kiralama teklifi yapması bekleniyor.

Bordo-Mavililer gözünü Chelsea'ye dikti. Kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, yeni sezon öncesinde bir stoper, bir orta saha ve bir kanat arıyor.



Bu doğrultuda geniş bir liste hazırlayan Karadeniz ekibi, bonservisleri Chelsea'de bulunan ve daha önce de gündeme gelen Ethan Ampadu, Conor Gallagher ve Lucas Piazon'un üzerinde duruyor.

Ampadu Leipzig'de, Gallagher Swansea'da ve Piazon da Rio Ave'de kiralık olarak oynuyor.

3 oyuncu da bir zamanlar, şu anda Hüseyin Çimşir'in yardımcısı olan Eddie Newton'un öğrencileriydi. Nijeryalı antrenörün 3 oyuncu için de kapsamlı bir rapor hazırladığı ve Çimşir'e sunduğu öğrenildi.

Genç teknik adamın üç isme de sıcak baktığı belirtilirken önümüzdeki günlerde yıldızlar için paket olarak bir kiralama teklifi yapılması bekleniyor.

(Fanatik)