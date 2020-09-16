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aksam.com.tr
  • 16 Eylül 2020 Çarşamba 11:11
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Eddie Newton Afebo transferini çok istedi

Eddie Newton Afebo transferini çok istedi

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Sabah

Forvet hattına takviye için kolları sıvayan bordo-mavililer, Stoke City'nin 27 yaşındaki oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katıyor. Teknik direktör Newton'ın çok istediği Afobe, bugün imzayı atacak.

Forvet hattına takviye için çalışan Trabzonspor, uzun zamandır takip ettiği Benik Afobe ile anlaşarak Türkiye'ye getirdi. Sörloth'un transferi için masada olan yönetim bir yandan da takıma takviye yapmak adına görüşmelerde bulunuyordu. İngiliz teknik direktör Eddie Newton'ın tavsiyesi ile listeye alınan Kongolu santrfor için Stoke City ile el sıkışıldı. Newton'ın bizzat temas kurduğu oyuncuyu ise hedeflerini anlatarak ikna ettiği öğrenildi.

KİRALAMA BEDELİ 100 BİN EURO

2021'de sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu 100 bin Euro'ya kiralayan bordo-mavililer, sezon sonunda Afobe ile yeni bir sözleşme imzalarsa Stoke City'ye 1.2 milyon Euro daha ödeyecek. Geçen sezon Bristol City'de kiralık oynayan ve 12 maçta 3 gol atan deneyimli oyuncu, 3 kez de Kongo Milli Takım formasını giydi.

ÖNCE KONTROL SONRA SÖZLEŞME

Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı Benik Afobe, dün Türkiye'ye geldi. Akşamüstü İstanbul'a inen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Trabzon'a geçti. Golcü futbolcu bugün sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacak.

Afobe'nin performansı

Premier League

63 maç, 10 gol, 4 asist

Championship

160 maç, 43 gol, 12 asist

League One

50 maç, 15 gol, 10 asist

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