Eddie Newton Afebo transferini çok istedi

Forvet hattına takviye için çalışan Trabzonspor, uzun zamandır takip ettiği Benik Afobe ile anlaşarak Türkiye'ye getirdi. Sörloth'un transferi için masada olan yönetim bir yandan da takıma takviye yapmak adına görüşmelerde bulunuyordu. İngiliz teknik direktör Eddie Newton'ın tavsiyesi ile listeye alınan Kongolu santrfor için Stoke City ile el sıkışıldı. Newton'ın bizzat temas kurduğu oyuncuyu ise hedeflerini anlatarak ikna ettiği öğrenildi.
KİRALAMA BEDELİ 100 BİN EURO
2021'de sözleşmesi bitecek olan futbolcuyu 100 bin Euro'ya kiralayan bordo-mavililer, sezon sonunda Afobe ile yeni bir sözleşme imzalarsa Stoke City'ye 1.2 milyon Euro daha ödeyecek. Geçen sezon Bristol City'de kiralık oynayan ve 12 maçta 3 gol atan deneyimli oyuncu, 3 kez de Kongo Milli Takım formasını giydi.
ÖNCE KONTROL SONRA SÖZLEŞME
Trabzonspor'un her konuda anlaşma sağladığı Benik Afobe, dün Türkiye'ye geldi. Akşamüstü İstanbul'a inen 27 yaşındaki oyuncu, ardından Trabzon'a geçti. Golcü futbolcu bugün sağlık kontrolleri sonrasında resmi sözleşmeyi imzalayacak.
Afobe'nin performansı
Premier League
63 maç, 10 gol, 4 asist
Championship
160 maç, 43 gol, 12 asist
League One
50 maç, 15 gol, 10 asist
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