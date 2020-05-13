Eczacıbaşı VitrA, Natalia Pereira ile vedalaştı

Eczacıbaşı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Natalia, profesyonelliği ve oyunculuğuyla dünyanın en önemli yıldızlarından biri. Kulübümüze verdiği katkılardan dolayı Natalia’ya teşekkür eder, kendisine bundan sonrası için de sağlıklı ve başarılı bir spor hayatı dileriz" denildi.
Natalia Pereira kimdir?
1989 Brezilya Ponta Grossa doğumlu oyuncu, turuncu-beyazlı kadroya katılmadan önce sırasıyla Osasco VC, Unilever Volei, Volei Amil, Rexona Ades, Fenerbahçe ve Minas Clube takımlarında oynadı. Deneyimli smaçör, Eczacıbaşı ile 2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası’nı kazandı ve 2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası’nda ikincilik elde etti.
Milli Takım Başarıları
2012 Londra Olimpiyatları birinciliği
FIVB Dünya Grand Prix birinciliği (2006, 2009, 2013, 2014, 2016, 2017)
FIVB Dünya Grand Prix ikinciliği (2010, 2011, 2012)
World Grand Champions Kupası birinciliği (2005, 2013)
2007 FIVB Dünya Kupası ikinciliği
World Grand Champions Kupası ikinciliği (2009, 2017)
2010 FIVB Dünya Şampiyonası ikinciliği
Güney Amerika Şampiyonası birinciliği (2009, 2013, 2015, 2017)
2019 FIVB Milletler Ligi ikinciliği
Kulüp Başarıları
5 Brezilya Süper Ligi şampiyonluğu (2009-2010, 2012-2013, 2014-2015, 2015-2016, 2018-2019)
6 Güney Amerika Kulüpler şampiyonluğu (2009, 2010, 2013, 2015, 2016, 2019)
2016-2017 Türkiye Ligi şampiyonluğu
2017 Kupa Voley şampiyonluğu
2018 Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği
2019 Spor Toto Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu
2019 FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası ikinciliği
Bireysel Başarılar
2009 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası - En iyi smaçör
2010 Güney Amerika Kulüpler Şampiyonası - En iyi smaçör
2015 FIVB Dünya Grand Prix’si - En iyi smaçör
2016 FIVB Dünya Grand Prix’si - En değerli oyuncu
2016-2017 Türkiye Ligi - En değerli oyuncu
2017 FIVB Dünya Grand Prix’si - En iyi smaçör ve En değerli oyuncu
2017 Güney Amerika Şampiyonası - En iyi smaçör
2018-2019 Brezilya Süper Ligi - En iyi smaçör
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