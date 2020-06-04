Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç oyuncularını kiralıyor

Eczacıbaşı, genç voleybolcularının deneyim kazanmaları için kiralık olarak gönderme kararı aldı. Kulüp altyapısından yetişmiş olan 1998 doğumlu pasör Gizem Mısra Aşçı, 1999 doğumlu libero Sinem Bayazıt ve 1998 doğumlu pasör çaprazı Çağla Rızvanoğlu Sarıyer Belediyesi’nde, 1997 doğumlu orta oyuncu Ceren Nur Domaç ise Kuzeyboru’da kiralık olarak yeni sezonda Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele edecek.
2000 doğumlu smaçör Melis Katipoğlu, 2002 doğumlu libero Tuna Aybüke Çetinay ve 2000 doğumlu libero Simay Kurt da yeni sezonda kiralanacak.
Galatasaray'da Marcao'nun dün yapılan antrenman sırasında girdiği bir ikili mücadele sonrası, sol iç yan bağlarında esneme olduğu açıklandı.
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, UEFA'nın verdiği 1 yıllık Avrupa yasağı hakkına açıklamalarda bulundu.
Sarı-Lacivertliler, sözleşmesinin biteceği Beşiktaş'taki geleceği belirsiz olan deneyimli sağ bek için düğmeye bastı. Kanarya, 800 bin Euro nakit para ile takım kaptanlığını önerdiği eski oyuncusunun cevabını beklemeye geçti.
Yeni sezon öncesinde transfer çalışmalarını sürdüren Siyah- Beyazlılar'ın bu doğrultuda listesine 2 yeni ismi daha eklediği ortaya çıktı. Kartal, önlibero hattı için Hajduk Split'ten Hamza Barry, kaleci takviyesi için de PSV'li Jeroen Zoet'i gündemine aldı.
Milli Takım'ın değişmez savunma oyuncusu Kaan Ayhan, hakkında çıkan transfer haberlerini okuduğunu belirterek, “Şartlara bağlı. Sadece Galatasaray değil. Transfer konularına bir paket olarak bakıyorum” dedi.
Türk futbolunda "4 Büyükler" olarak geçen Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un yeşil zemin dışında da rekabetleri tüm hızıyla sürüyor.
Maaş güncellemesi konusunda futbolcularla görüşen Beşiktaş Yönetimi'ne, teknik direktör Sergen Yalçın'dan destek geldi.