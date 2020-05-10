Dynamo Dresden'de iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim Raşit Çetiner, AKŞAM'a konuştu: O şampiyonluğa ayağımı verdim Galatasaray'ın efsanelerinden Raşit Çetiner 14 yıllık hasretin nasıl bittiğini AKŞAM'a anlattı: 14 yıl şampiyon olamamış bir takımı finale getirmiş ama sakatlanmıştım. Eskişehir maçında çok farklı duygular yaşadım. O sakatlığı hâlâ çekiyorum. Ayağım bu sakatlıktan dolayı çok ağrıyor, bazen yürüyemiyorum. O ayağı ben o sene şampiyon olmak için verdim.

Olay transfer sonrası istifa! Trabzonspor'a söz verip Fenerbahçe'ye gitmiş Olay transfer sonrası istifa! Trabzonspor'a söz verip Fenerbahçe'ye gitmiş İsmail Yüksek'in Fenerbahçe'ye transferinden sonra Gölcükspor yöneticisi Ekrem Aktuğ görevinden istifa etmişti. Aktuğ, “İsmail 2 ay önce Trabzonspor'a söz vermişti. ‘Barcelona bile gelse sözümden dönmem' demişti” ifadelerini kullandı.

Bjelica'dan ilk transfer! Sağ bekle birlikte geliyor Bjelica'dan ilk transfer! Sağ bekle birlikte geliyor Fenerbahçe ile sözleşme imzalaması an meselesi olan Nenad Bjelica, sağ bek transferiyle birlikte geliyor. Hırvat teknik adam, Hajduk Split'te forma giyen Josip Juranovic'i Sarı-Lacivertlilere kazandırmak istiyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ bek haricinde merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev alabiliyor.

Terim kapıyı gösterdi! Yarı fiyatının altına satılıyor Terim kapıyı gösterdi! Yarı fiyatının altına satılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Kasımpaşa'dan 13 milyon Euro karşılığında transfer edilen Mbaye Diagne'yi gözden çıkardı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Terim'in gelecek sezon planlarının arasında yer almayan sorunlu forveti 5-6 milyon Euro'luk bir teklif gelse dahi satacak.

Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ortaya çıktı Beşiktaş'ta koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu ortaya çıktı Beşiktaş'ta futbolcular ve teknik heyete koronavirüs testi yapılmış ve bir futbolcu ile bir personelin testi pozitif çıkmıştı. Siyah-Beyazlılarda koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcunun Tyler Boyd olduğu iddia edildi.

İşte Mert Hakan'a ödenecek imza parası İşte Mert Hakan'a ödenecek imza parası Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mert Hakan Yandaş ile anlaşan Galatasaray, başarılı futbolcuya 200 bin Euro imza parası ödeyecek.