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aksam.com.tr
  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:19
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  • 06 Mayıs 2020 Çarşamba 19:23

Dybala'dan sevindirici haber

Dybala'dan sevindirici haber

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Juventus, 7 hafta önce koronavirüse yakalanan Paulo Dybala'nın son testinin negatif sonuçlandığını açıkladı.

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Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu
Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Bakan Koca'dan Süper Lig yorumu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ligleri 12 Haziran'da başlatma kararı hakkında ilk kez konuştu.

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı
Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı

Nihat Özdemir liglerin akıbetini açıkladı

TFF Başkanı Nihat Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen liglerin akıbetiyle ilgili açıklama yapıyor.

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor
Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor

Beşiktaş'ta Atiba şoku yaşanıyor

Küçük rakamdan büyük olay... Yönetim, 100 bin Euro alacağı olan Atiba'ya, “50'sini şimdi ödeyelim, kalanını ertele” dedi, tecrübeli oyuncu teklifi kabul etmedi. Kanadalı yıldız ile sezon sonunda yolların ayrılacağı öğrenildi.

Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası...
Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası...

Büyük sürpriz! Fener'in yeni hocası...

Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren ve Nenad Bjelica ile büyük oranda anlaşma sağlayan Fenerbahçe, alternatif isimleri de gündeminde tutuyor. Belçika basınına göre Sarı-Lacivertliler, bir başka Hırvat teknik adam Ivan Leko'yla da ilgileniyor. 4,5 ay önce Al-Ain'den ayrılan 42 yaşındaki antrenör şu an boşta.

Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama...
Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama...

Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? Açıklama...

Koronavirüs pandemisi nedeniyle ara verilen Türkiye'de futbol ligleri 12-13-14 Haziran'da başlayacak. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler, "Süper Lig şifresiz mi yayınlanacak? beIN Sports şifresiz mi olacak?" sorularının yanıtlarını araştırmaya başladı.

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden
Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden

Galatasaray'dan 4 bomba transfer birden

Sarı kırmızılı yönetim, prensip anlaşmasına vardığı Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Semih Kaya ve Oğulcan Çağlayan'ı resmen G.Saraylı yapacak. Erdoğan Yeşilyurt'u da almak isteyen Aslan; Lemina ve Onyekuru'yu yeniden kiralamak için masaya oturacak.

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın
Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın

Galatasaray'dan müthiş teklif: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın

Gelecek sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar, bonservisi Watford'ta bulunan Luis Javier Suarez Charris için İngiliz ekibine yeni teklifle gitti. 22 yaşındaki golcü için daha önce Watford'a Mbaye Diagne'yi teklif eden Cimbom, bu teklifin reddedilmesi üzerine yeni bir öneriyle Premier Lig ekibinin kapısını çaldı: Sözleşmesini uzatıp bize kiralayın. Satın alma opsiyonu da ekleyelim.
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