Koronavirüse yakalanan Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, yaşadıklarını anlattı:

AKŞAM

Arjantinli yıldız futbolcu Dybala yaptığı açıklamada, “Güçlü belirtiler yaşadım. Nefes alamıyordum. Beş dakikada yoruluyordum. Kaslarım ağrıyordu. Şimdi daha iyi hareket edebiliyorum. Yürüyorum, çalışabiliyorum. Neyse ki şimdi kıza arkadaşım Oriana ve ben daha iyiyiz" ifadelerini kullandı.