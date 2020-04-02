Dybala: 'Arjantin'de senden nefret ederiz Ronaldo'

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Arjantin Futbol Federasyonu'na internet üzerinden bir röportaj verdi.
Dybala, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte oynayan biri olarak ikisi hakkındaki fikrinin sorulması üzerine, "Cristiano Ronaldo ile tanıştığımda, 'Arjantin'de senden nefret ederiz. Duruşundan, kim olduğundan, hatta yürüyüşünden bile.' demiştim. Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum." ifadelerini kullandı.
Arjantinli yıldız, "Hiçbir zaman bir takım arkadaşımı eleştirmedim. Eğer, ortada bir yanlışlık varsa elimden geldiğince bunu düzeltmeye çalıştım." dedi.
"MESSI İLE SIK SIK GÖRÜŞÜRÜM"
"Lionel Messi ile sık sık görüşürüm." diyerek sözlerini sürdüren Dybala, "İkimizde taktiksel olarak benzer noktalarda oynuyoruz. Dünya Kupası veya Copa America'da birlikte çok süre alamadık. Teknik direktörlerin kararlarına saygı duyuyorum. Çünkü, Arjantin çok prestijli bir futbol ülkesidir." açıklamasını yaptı.
DYBALA'NIN KORONAVİRÜS TECRÜBESİ
Koronavirüs tecrübesiyle ilgili olarak Dybala, "Çok öksürük tutuyordu. Kendimi sürekli yorgun hissediyordum. Geceleri uyurken üşüyordum. Bununla yaşamak biraz zordu. Ümitsizliğe kapılmamaya çalıştım. Rahat ve sakin oldum. Doktorlar ne diyorsa onu yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
(Sporx)
Galatasaray'da mart ayına kadar olan ödeme miktarı aynen kalacak ancak sonrasındaki paralarda indirim ve taksitlendirme gündeme gelecek.
TRT SPOR'a konuşan FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, koronavirüs salgını için "Bu hastalığın şakası yok" dedi. İlk yönettiği Malatyaspor-Rizespor maçını unutamadığını belirten Çakır, hakkındaki asılsız haberlere de yanıt verdi.
Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ile tanışma hikayesini anlattı.
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldo Nazario, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında evde kalınması yönünde çağrıda bulundu.
Koronavirüsü nedeniyle Süper Lig ekibi Trabzonspor ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden Obi Mikel'in yeni adresi belli oldu. Yıldız futbolcu Brezilyanın Botafogo kulübü ile görüşmelere başladı.
UEFA, bugün aldığı kararla hazırlık maçları dahil kendi organizasyonu kapsamındaki bütün maçların ikinci bir duyuruya kadar ertelenmiş olduğunu duyurdu. Bunun üzerine yerel liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Hollanda Futbol Federasyonu (KNVB), yapılan toplantının ardından UEFA'nın yerel liglerin bitirilmesini şiddetle tavsiye ettiğini açıkladı.
Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Kevin Grosskreutz'un Dortmund'daki arkadaşları Reus, Sancho, Haaland, Bürki ve Weidenfeller, oyuncunun koronavirüs sebebiyle işleri bozulan restoranına destek olmak için yemek siparişi veren kişilere forma, krampon, kaleci eldiveni gibi ürünlerini dağıtma sözü verdi.