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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 07:33
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  • 02 Nisan 2020 Perşembe 07:34

Dybala: 'Arjantin'de senden nefret ederiz Ronaldo'

Dybala: 'Arjantin'de senden nefret ederiz Ronaldo'

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Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Cristiano Ronaldo ile tanışma hikayesini anlattı.

Juventus'un Arjantinli yıldızı Paulo Dybala, Arjantin Futbol Federasyonu'na internet üzerinden bir röportaj verdi.

Dybala, Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi ile birlikte oynayan biri olarak ikisi hakkındaki fikrinin sorulması üzerine, "Cristiano Ronaldo ile tanıştığımda, 'Arjantin'de senden nefret ederiz. Duruşundan, kim olduğundan, hatta yürüyüşünden bile.' demiştim. Beni çok şaşırttı aslında, daha farklı biri olmasını bekliyordum." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldız, "Hiçbir zaman bir takım arkadaşımı eleştirmedim. Eğer, ortada bir yanlışlık varsa elimden geldiğince bunu düzeltmeye çalıştım." dedi.

"MESSI İLE SIK SIK GÖRÜŞÜRÜM"

"Lionel Messi ile sık sık görüşürüm." diyerek sözlerini sürdüren Dybala, "İkimizde taktiksel olarak benzer noktalarda oynuyoruz. Dünya Kupası veya Copa America'da birlikte çok süre alamadık. Teknik direktörlerin kararlarına saygı duyuyorum. Çünkü, Arjantin çok prestijli bir futbol ülkesidir." açıklamasını yaptı.

DYBALA'NIN KORONAVİRÜS TECRÜBESİ

Koronavirüs tecrübesiyle ilgili olarak Dybala, "Çok öksürük tutuyordu. Kendimi sürekli yorgun hissediyordum. Geceleri uyurken üşüyordum. Bununla yaşamak biraz zordu. Ümitsizliğe kapılmamaya çalıştım. Rahat ve sakin oldum. Doktorlar ne diyorsa onu yaptım." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

(Sporx)

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